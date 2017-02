Domenica 12 febbraio a Milano, intorno alle 12, dopo aver partecipato alla SS Messa in Duomo, centinaia di persone, tra coppie di sposi, famiglie, coppie di fidanzati e giovani in rappresentanza dell’associazione Incontro Matrimoniale, confluiranno in via dei Mercanti per inscenare un flash-mob.

A un segnale convenuto, tutti i partecipanti si immobilizzeranno in una posizione affettuosa per sottolineare come - in una società dove tutto sembra essere privo di contenuti, superficiale, transitorio - c’è ancora spazio per relazioni concrete, durevoli: per affermare che “amare” è possibile; che non è utopia perseguire e rendere concreti i valori fondamentali che riguardano la coppia, la famiglia, il matrimonio, la vita consacrata. In altre parole, che è ancora possibile realizzare concretamente un «sì per sempre» senza escludere o emarginare.

L’intento è quello di far conoscere l’“Associazione Apostolato per la Famiglia – Incontro Matrimoniale”, declinazione italiana del movimento internazionale di ispirazione cattolica WorldWide Marriage Encounter (Wwme).

Tutti i partecipanti avranno al collo un foulard bianco con il simbolo di Incontro Matrimoniale, un cartello con una frase affettuosa e un palloncino. Il tutto sarà ripreso per poi essere pubblicato sul sito e sulla pagine facebook e youtube dell’associazione. Saranno inoltre distribuiti volantini che illustrano le tipologie di week-end proposti a sposi, famiglie, fidanzati e giovani.