A dodici anni dalla morte del Servo di Dio monsignor Luigi Giussani, il fondatore della Fraternità di Comunione e Liberazione (Cl) scomparso a Milano il 22 febbraio 2005, e nel 35° anniversario del riconoscimento pontificio della Fraternità (11 febbraio 1982), martedì 28 febbraio l’Arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, presiederà una celebrazione eucaristica in Duomo alle 21: diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e www.chiesadimilano.it

In questi giorni si stanno celebrando Messe in Italia e nel mondo: Genova (28 febbraio, con il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Cei), Roma (3 marzo, con monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Cei), New York, Madrid, Buenos Aires, Pretoria, Londra, Vilnius, Santa Fe, Nairobi (l’elenco aggiornato delle celebrazioni è su www.clonline.org).

Questa è l’intenzione delle Messe: «Chiediamo a Dio la grazia di seguire senza riserve l’invito di papa Francesco a mendicare e imparare la vera povertà che “descrive ciò che abbiamo nel cuore veramente: il bisogno di Lui”, per vivere la vita sempre come un inizio coraggioso rivolto al domani». Per l’occasione don Julián Carrón (presidente della Fraternità di Comunione e liberazione) ha scritto una lettera inviata a tutti gli aderenti di Cl.