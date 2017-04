Pubblichiamo alcune immagini della Passione del Signore presieduta in Duomo dall’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola.

Le offerte raccolte durante questa e le altre celebrazioni in programma in Diocesi saranno destinate alla colletta a favore della Terra Santa a cui concorrono tutte le comunità cattoliche del mondo.

Omelia dell’Arcivescovo in differita su Radio Marconi alle 19.10 e su Radio Mater alle 20.30.

In serata on line un servizio