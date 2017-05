In occasione della pubblicazione del terzo volume dell'Opera Omnia di Carlo Maria Martini «Giustizia, etica e politica nella città», la Fondazione Carlo Maria Martini, la Fondazione Culturale San Fedele, Aggiornamenti Sociali e l'editore Bompiani promuovono per venerdì 12 maggio, alle 18.15, all'Auditorium San Fedele (via Hoepli 3/b, Milano), l'incontro «Conflitto e contemplazione. Quale politica per la città?».

Interviene il Superiore Generale della Compagnia di Gesù, Arturo Sosa SJ: 68 anni, venezuelano, Sosa è stato eletto Generale dei Gesuiti il 14 ottobre 2016. A interagire con lui saranno Luigi Franco Pizzolato, professore di Letteratura cristiana antica, già preside della Facoltà di Lettere e Filosofa dell'Università Cattolica di Milano e autore della prefazione del volume, Guido Formigoni, professore di Storia contemporanea allo Iulm di Milano e coordinatore del progetto dell'Opera Omnia di Martini, e Giacomo Costa SJ, vicepresidente della Fondazione Martini, presidente della Fondazione San Fedele e vicedirettore di Aggiornamenti Sociali.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.