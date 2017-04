Papa Francesco ha nominato sabato 1 aprile nuovi consultori della Congregazione per il Clero: nell'elenco mons. Ennio Apeciti, sacerdote ambrosiano, rettore del Pontificio Seminario Lombardo. Spicca inoltre il nome del padre gesuita Hans Zollner, preside dell'Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana, ma soprattutto tra i principali esperti anti-pedofilia come componente della Commissione pontificia per la protezione dei minori e presidente del Centre for child protection della stessa Gregoriana.

I nuovi consultori nominati dal Papa sono mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola; mons. Maurice Monier, pro-decano del Tribunale della Rota Romana; mons. Vito Angelo Todisco, prelato uditore del Tribunale della Rota Romana; mons. Ennio Apeciti; padre Bruno Esposito, domenicano, professore presso la Pontificia Università di San Tommaso d'Aquino; padre Hans Zollner; don George Augustin, teologo dogmatico; padre Janusz Kowal, gesuita, Professore ordinario della Pontificia Università Gregoriana; padre Marko Ivan Rupnik, gesuita, consultore del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione; Luigi Janiri, professore universitario, specializzato in psichiatria e psicopatologia presso l'Università del Sacro Cuore, Roma; Paolo Papanti-Pelletier, giudice del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.