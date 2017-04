In libreria

Il Papa a Milano, le emozioni in un libro

Gli eventi del 25 marzo rivivono in un volume di pregio, curato dall’Arcidiocesi e pubblicato dal Centro Ambrosiano, che in 48 pagine a colori di grande formato raccoglie una selezione di immagini scandite da una dettagliata cronaca delle tappe della visita. In vendita a euro 3,50, sarà omaggiato a quanti parteciperanno alla Messa del 20 aprile in Duomo