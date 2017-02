I risultati di un’indagine sociologica sul Giubileo della Misericordia in Lombardia saranno al centro di una conferenza in programma martedì 28 febbraio, alle 14.30, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (aula Negri da Oleggio - largo Gemelli 1, Milano).

Dopo i saluti istituzionali di Francesco Botturi (pro-rettore vicario), monsignor Claudio Giuliodori (assistente ecclesiastico generale dell’ateneo) e Giancarlo RovatI (direttore del Dipartimento di Sociologia), le relazioni e testimonianze saranno introdotte e coordinate da Rita Bichi.

Ecco gli interventi in programma: «Giubileo della Misericordia e ricerca sociale. Il quadro complessivo» (Roberto Cipriani, Università di Roma Tre), «L’indagine quantitativa in Lombardia» (Clemente Lanzetti, Università Cattolica), «Il Giubileo a Milano, Brescia e Mantova: l’indagine qualitativa» (Fabio Introini e Cristina Pasqualini, Università Cattolica), «Le altre Diocesi lombarde: uno sguardo d’insieme» (Michele Marzulli e Alessandro Fabbri, Università Cattolica e Università di Bologna), «Testimonianza sul Giubileo milanese» (don Pino Marelli, Diocesi di Milano), «Testimonianza sul Giubileo mantovano» (suor Annarita Cipollone, Diocesi di Mantova), «Testimonianza sul Giubileo bresciano» (don Claudio Zanardini, Diocesi di Brescia), «Note a margine di un Giubileo» (don Davide Milani, Responsabile Ufficio per le Comunicazioni sociali, Diocesi di Milano).

Seguiranno il dibattito e le conclusioni su «Le dinamiche sociali del Giubileo della Misericordia», affidate a Costantino Cipolla (Università di Bologna).

Info: dip.sociologia@unicatt.it