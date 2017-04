«Tra ministero e professione: il diacono e il mondo del lavoro in prospettiva» è il tema del 12° Convegno dei diaconi permanenti della Lombardia, in calendario domenica 22 aprile presso il Seminario vescovile di Cremona (via Milano 5).

Nel programma della giornata (in allegato), tra relazioni e testimonianze, anche la Santa Messa che il Vescovo di Cremona monsignor Antonio Napolioni celebrerà alle 15.