La proposta del Cenacolo compie 80 anni. Per festeggiare questo anniversario, l’Azione cattolica ha pensato di presentarla in tutta la Diocesi e in particolare con incontri nei Decanati. Questi momenti saranno divisi in due parti, la prima aperta a tutti e la seconda dedicata ai giovani che già frequentano il Cenacolo, per la condivisione del loro cammino di fede.

Il primo appuntamento si terrà domenica 15 gennaio a Cernusco sul Naviglio, presso l’Oasi di S. Maria (via Lungo Naviglio, 24). Il tema che sarà affrontato dal relatore, don Stefano Cucchetti (insegnante di teologia morale), è la castità: «Allenarsi ad un amore casto: amare con il corpo». Ecco il programma: ore 17.30 ritrovo e accoglienza, ore 18 proposta di riflessione e testimonianza, ore 19.15-20.30 Vespero e Adorazione eucaristica; parte seconda (solo per i giovani del Cenacolo): ore 20.30-21.30 condivisione; ore 21.30 cena e al termine rientro a casa.

Il Cenacolo, «proposta per giovani che vogliono “volare alto”», è un cammino di discernimento spirituale rivolto a persone dai 20 ai 30 anni, teso a favorire una ricerca vocazionale a tutto campo, da vivere all’interno del proprio «ordinario» cammino di fede. Pur essendo nato all’interno dell’Azione cattolica, il Cenacolo non è un’esperienza esclusiva dell’Associazione, ma è aperta a tutti i giovani ambrosiani.

Info: tel. 02.58391328; giovani@azionecattolicamilano.it