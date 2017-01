La prossima sessione di lavoro della Conferenza episcopale lombarda è convocata per giovedì 19 gennaio, a partire dalle 10, a Caravaggio.

Sotto la presidenza del cardinale Angelo Scola, metropolita della regione, i Vescovi lombardi si riuniranno per discutere degli orientamenti per recepire e precisare l’attuazione delle indicazioni dell’istruzione Ad resurgendum cum Christo e dell’opportunità di indicazioni comuni in merito alla sepoltura e alla cremazione dei defunti; per avanzare riflessioni, proposte e prospettive per la formazione dei laici in vista delle prossime assemblee per il rinnovo della cariche dell’Azione Cattolica; per esaminare iniziative in corso e in prospettiva sulla visita di papa Francesco a Milano.

All’ordine del giorno anche la revisione e l’aggiornamento delle deleghe regionali dei Vescovi, la relazione del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo, informazioni ed eventuali aggiornamenti sulle attività delle Commissioni regionali, altri adempimenti e decisioni.