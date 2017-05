Con Te! è l’itinerario che vuole introdurre e accompagnare i ragazzi dai 7 agli 11 anni all’incontro personale con Gesù nella comunità cristiana. Il progetto Con Te! si compone di 4 testi per i bambini e 4 guide a uso dei catechisti con la disponibilità di un sito web per accedere a contenuti multimediali. Con Te! è una proposta integrata, ricca di esperienze e attività, in cui è possibile sperimentare quattro dimensioni fondamentali: il vissuto dei ragazzi, la Parola di Dio, la liturgia e la preghiera, l’esperienza di Chiesa, nella comunità e nella famiglia. Il percorso, strutturato in 4 anni, è così suddiviso: 1° - Figli: l’essere creati e il primo annuncio del Vangelo; 2° - Discepoli: il cammino al seguito di Gesù; 3° - Amici: l’unione sacramentale con Gesù nell’Eucaristia; 4° - Cristiani: la cresima e l’appello alla missione. Sono disponibili i sussidi (80 pagine, 5.50 euro) e le guide (112 pagine, 9.90 euro) per i primi tre anni e si possono ordinare all’editore telefonando a 02.67131639 o scrivendo a commerciale@chiesadimilano.it , oppure telefonando alla libreria dell’Arcivescovado (tel. 02.8556233) o presso tutte le librerie cattoliche.

Il cammino di Iniziazione cristiana della Diocesi di Milano prende sempre più forma compiuta. È uscito il terzo volume che si intitola Con Te! Amici (Centro Ambrosiano, 180 pagine, 5.5. euro). Come negli anni passati sono disponibili il sussidio per i ragazzi e la guida per i catechisti da cui si accede alla “miniera” on line in cui è raccolto ampio e diversificato materiale per costruire gli incontri di catechesi. In questo modo si desidera coinvolgere attivamente, in fase di programmazione e di realizzazione, chi vive in prima persona la catechesi: catechisti, ragazzi, famiglie, comunità educante.

Il titolo del volume, Con Te! Amici, delinea in modo sintetico il cammino di questo terzo anno: i ragazzi scoprono l’amicizia offerta da Gesù e la sperimentano attraverso i sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucaristia. Osservando l’immagine di copertina, realizzata da Silvia Gastaldi, possiamo entrare nella dinamica del percorso: due ragazzi, che hanno iniziato a seguire il Maestro e a scoprire la sua amicizia, invitano Gesù a entrare nella propria casa. Il villaggio raffigurato nell’illustrazione è Emmaus, come si scoprirà nell’ultima tappa del percorso. Com’è avvenuto in quell’episodio biblico, in quella casa, in quel reciproco invito, nel cuore dell’incontro si realizza la piena comunione tra Gesù e i suoi amici. Il tutto avviene sotto lo sguardo benevolo di una piccola comunità di grandi e piccoli, e in particolare della mamma dei ragazzi che, dall’alto, osserva compiaciuta.

Quali sono dunque i tratti specifici di questo anno? Innanzitutto si vuole favorire un incontro personale e vivo con Gesù che per primo offre la sua amicizia e invita ad accoglierla e a viverla ogni giorno. In secondo luogo con i ragazzi vogliamo scoprire il significato e il valore dei sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucaristia e sperimentarne l’efficacia e la bellezza. In sintesi desideriamo che i ragazzi colgano lo stretto legame che esiste tra celebrazione e vita per vivere ciò che si celebra e per celebrare ciò che si vive.

I testi della proposta Con Te! nascono da un lavoro paziente e approfondito di una commissione che vuole offrire una proposta che sappia integrare quattro dimensioni fondamentali della vita cristiana: la Parola di Dio, la liturgia e la preghiera, il vissuto dei ragazzi e l’esperienza di Chiesa nella famiglia e nella comunità cristiana.

C’è però un lavoro pastorale altrettanto prezioso e creativo di preti, religiose e religiosi, catechisti e famiglie che si stanno appassionando a un nuovo modo di intendere la catechesi.

Spesso registriamo nelle comunità una gioia rinnovata nel portare il Vangelo ai ragazzi e alle loro famiglie. È proprio questa passione missionaria che vince la paura di misurarsi con nuovi strumenti e modalità operative. A volte cogliamo, invece, qualche fatica e resistenza: occorre anche lasciarsi condurre con fiducia da un cammino di Chiesa diocesana che può aiutare a rinnovarsi.

Questo in fondo è il primo frutto che un cammino di Iniziazione cristiana può produrre: comunità gioiose e appassionate nel generare alla fede.



Incontri di presentazione nelle Zone pastorali

A partire dal 15 maggio in ogni Zona pastorale ci sarà un incontro di presentazione della proposta del terzo anno del percorso d’Ic e la consegna dei relativi sussidi. Sarà presentata anche la proposta di formazione del quarto anno per i membri delle Comunità educanti e in particolare i catechisti. Lunedì 15 maggio: a Casatenovo presso l’Auditorium (via Parini 1) per la Zona III e a Gorgonzola presso la Sala Argentia (via Matteotti 30) per la Zona VI. Martedì 16 maggio: a Varese presso il Collegio De Filippi (via Brambilla 15), per la Zona II; a Concorezzo presso il Cineteatro S. Luigi (via De Giorgi 56), per la Zona V. Martedì 23 maggio: a Milano presso il Centro diocesano - Sala Pio XII (via S. Antonio 5), per la Zona I e a Castellanza presso il Cine Teatro Dante (via Dante 5), per la Zona IV. Mercoledì 24 maggio ultimo incontro a Bresso presso il Cine Teatro Oratorio (via Isimbardi 30), per la Zona VII. Tutti gli incontri iniziano alle 21.