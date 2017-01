L’Apostolato biblico della Diocesi organizza una giornata di formazione per gli animatori dei gruppi di ascolto domenica 26 febbraio a Seveso presso il Centro pastorale ambrosiano (via San Carlo 2).

Dopo l’incontro riuscitissimo dell’aprile scorso e il corso di formazione in autunno, quella di febbraio diventa un’occasione di incontro, di riflessione e di rinnovamento spirituale e pastorale. «Sono convinto che i gruppi d’ascolto della Parola siano un grande dono per la nostra Chiesa ambrosiana e per le singole persone - dice don Matteo Crimella, responsabile della Sezione apostolato biblico -. Infatti pongono al centro l’ascolto della Parola di Dio, in particolare dei Vangeli; trovano la sede non nei locali parrocchiali, ma fra le case, nei quartieri delle città e dei paesi, proprio laddove le persone vivono; infine sono guidati dai laici, valorizzando così il loro carisma all’interno delle comunità cristiane».

L’anno scorso la giornata di approfondimento riguardava l’aspetto contenutistico, quest’anno si punterà piuttosto su quello metodologico. L’appuntamento è per le 8.45, per l’accoglienza e le iscrizioni. Alle 9.15, lodi mattutine e saluto del responsabile. Alle 9.30, la prima relazione, affidata a don Davide Arcangeli, responsabile dell’Apostolato Biblico della diocesi di Rimini, avrà per titolo «Leggere la Scrittura» e tornerà ancora una volta sul metodo della lectio divina. Poi interverrà Alessandra Augelli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con una relazione su «L’ascolto come esercizio corale: prendersi cura del gruppo». Nel suo intervento, spiega don Crimella, «parlerà delle relazioni all’interno di un gruppo, con l’intento di offrire alcuni strumenti utili per guidare efficacemente un gruppo di ascolto della Parola». E aggiunge: «Nel pomeriggio i lavori a gruppi ci permetteranno di approfondire il tema delle dinamiche relazionali all’interno di un gruppo di ascolto, tema tanto importante e sul quale, in generale, non siamo molto attrezzati». La giornata di formazione si concluderà alle 16.30 con la Messa presieduta da monsignor Pierantonio Tremolada, vescovo ausiliare di Milano e vicario episcopale per l’Evangelizzazione e i sacramenti.

Iscrizioni on line entro e non oltre il 17 febbraio.

Per necessità di contatti: Centro pastorale ambrosiano (tel. 02.58391315).