Anche quest’anno il settore giovani di Azione Cattolica ambrosiana rinnova il proprio impegno a riflettere sul Vangelo del giorno per l’intero periodo della Quaresima.

Sul sito dell’Ac è possibile leggere e scaricare i commenti, che i giovani preparano settimana per settimana. Ognuno, con la propria storia e il proprio bagaglio culturale, si cimenta nella lettura e nello studio del Vangelo, consentendo a tutti di intuire qualcosa di più del mistero della Pasqua. Uno strumento utile e pratico, per non lasciar trascorrere il periodo forte della Quaresima senza una piccola meditazione quotidiana.

Lo stile è molto semplice: viene riportato il testo del Vangelo, a cui viene affiancato un breve, ma significativo commento. In seguito, due o tre domande aiutano la riflessione personale del lettore e infine una preghiera per concludere il momento di meditazione.

Gli autori dei commenti e delle riflessioni sono giovani di Azione Cattolica, di diverse fasce d’età. Alcuni sono studenti universitari che vivono a Milano, altri sono giovani che per motivi di lavoro si sono trasferiti all’estero. È il caso di Giacomo Cossa e Egle Mambretti, giovani sposi e genitori, che hanno commentato i Vangeli della seconda settimana di Quaresima: da giugno 2012 vivono a Wurzburg, in Germania, dove Egle lavora per un dottorato in neuroscienze e Giacomo è ricercatore post-dottorato in ambito oncologico.

Info: www.azionecattolicamilano.it/vangelodelgiorno/