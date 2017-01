Il settore Giovani di Azione Cattolica ripropone per il secondo anno consecutivo l’iniziativa LifeStyle, articolata nel week-end dal 20 al 22 gennaio, intitolata “Costruiamo la Pace!” e dedicata all’approfondimento di un tema quanto mai urgente e attuale: dal desiderio di non violenza nel mondo alla volontà di sperimentare la pace nella propria vita. La proposta LifeStyle nasce dalla necessità di volerne sapere di più, di non accontentarsi delle risposte preconfezionate e un po’ superficiali che arrivano dai telegiornali o dai social network.

Il fine settimana inizierà venerdì 20 gennaio alle 18 (a seguire una cena conviviale) e terminerà nel pomeriggio di domenica 22 con la partecipazione alla Festa della Pace dell’Acr presso la parrocchia di San Michele e Santa Rita a Milano. Il resto degli incontri si svolgerà alla Casa di Zaccheo (via Bergamini 10, Milano).

Affermano i responsabili del settore: «Abbiamo scelto di essere accompagnati in questo percorso da esperti e testimoni, perché le nostre riflessioni possano cogliere la complessità della realtà e, grazie al loro aiuto, metterci in gioco in un clima amichevole. Solo così potremo tornare a casa con qualche nuova idea, che possa essere messa a frutto per un futuro migliore». Gli ospiti del week-end saranno Elisa Magnifico (responsabile dello sportello Pace di Caritas Ambrosiana), fratel Antonio Soffientini (missionario comboniano in Colombia), Federica Cova, operatrice del Cospe (già volontaria di Operazione Colomba) e Giorgio Del Zanna (responsabile della Comunità di S. Egidio). Incontri, persone, sguardi che possono veramente generare una realtà nuova, dove la misericordia e la pace diventino misura dell’essere e dell’agire umani e dove le differenze siano appianate dalla comprensione reciproca.

Info e iscrizioni: www.azionecattolicamilano.it, segreteria@azionecattolicamilano.it