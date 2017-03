«La Vita consacrata: maturare e condividere il carisma con tutta la realtà diocesana» è il tema dell’incontro promosso da Arcidiocesi di Milano (Vicariati episcopali per la Vita consacrata), Facoltà teologica dell’Italia settentrionale e Centro Studi di Spiritualità, in collaborazione con Cism - Usmi – Ciis, in programma sabato 18 marzo, dalle 9.30 alle 13, presso la sede della Facoltà (via dei Cavalieri del Santo Sepolcro 3, Milano).

Si tratta del secondo appuntamento annuale del percorso «La vita consacrata in un tempo di riforma». Nel contesto del «cambiamento d’epoca» richiamato da papa Francesco nel suo intervento al V Convegno ecclesiale di Firenze e del «tempo di riforma per il Clero, per la Vita Consacrata e per tutto il popolo di Dio» indicato dal cardinale Angelo Scola nelle “Indicazioni” per Educarsi al pensiero di Cristo, come si colloca oggi la Vita consacrata in una grande Diocesi come quella di Milano? Come interagisce con la società plurale? Quali fattori possono aiutarne la crescita? Quali processi sono necessari perché un carisma di Vita consacrata sia partecipato più ampiamente nella Chiesa locale? Come valorizzare maggiormente la presenza dei consacrati e delle consacrate nella pastorale diocesana secondo un’autentica pluriformità nell’unità? A queste domande si cercherà di rispondere con un intenso confronto tra relatori e pubblico, anche attraverso testimonianze di vita.

Ecco il programma del 18 marzo (moderatrice la dott.ssa Claudia Ciotti, direttrice del Centro diocesano vocazioni):

- introduzione: monsignor Paolo Martinelli (Vicario episcopale per la Vita consacrata maschile, Istituti secolari e nuove forme di Vita consacrata);

- relazione: monsignor Pierantonio Tremolada (Vicario episcopale per l’Evangelizzazione e i Sacramenti);

- testimonianza: padre FranÇois-Xavier Bustillo, OFM Conv (Custode dei Frati minori conventuali in Francia e Belgio, Vicario episcopale di Narbonne)-

L’ingresso è gratuito. Sono invitati i consacrati e le consacrate, i sacerdoti, i diaconi e i laici interessati ad approfondire i temi trattati.

Info: tel. 02.8556403