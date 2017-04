Giovedì 13 aprile, Giovedì santo, alle 9.30, l’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola, presiederà in Duomo la Messa crismale, concelebrata con il clero diocesano.

Diretta su Chiesa Tv (canale 195), Radio Mater e www.chiesadimilano.it. Omelia dell'Arcivescovo in differita su Radio Marconi alle 19.10.

È l’unica Messa in programma nella mattinata del Giovedì santo in tutta la Diocesi e per questo tutti i sacerdoti ambrosiani sono invitati a concelebrarla. L’omelia dell’Arcivescovo è specificamente dedicata al ministero sacerdotale.

Durante la Messa crismale vengono benedetti gli Oli e viene consacrato il Crisma, che i sacerdoti porteranno nelle loro parrocchie per usarlo nell’amministrazione dei sacramenti del Battesimo, della Cresima e dell’Unzione degli infermi.

Le offerte raccolte durante la celebrazione saranno destinate a favore della Fondazione Opera Aiuto Fraterno.