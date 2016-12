I giovani di Azione Cattolica hanno deciso di mettere mano al proprio cammino di formazione, dando una particolare attenzione ai poveri. Si sono chiesti: «Dove possiamo incontrare oggi Gesù?». Sicuramente nel pane eucaristico e nella Parola, ma soprattutto nei poveri. Ecco quindi l’esperienza di 3P (Pane, Parola, poveri).

«L’intento non è quello di cambiare il mondo, quanto piuttosto avere uno sguardo e un’attenzione diversa nei confronti dell’altro. Non puntiamo a entrare in relazione diretta con i poveri. Bisogna prepararsi per questo e non è così semplice sostenere una relazione continuativa con il povero - dicono Francesco e Annalisa, responsabili di 3P -. Ma desideriamo permettere loro di svegliarsi e poter dire: “Dai, oggi la giornata inizia bene, con un po’ di the e un panino!».

Il prossimo appuntamento è mercoledì 14 dicembre. Il ritrovo è alle 22 presso San Giorgio al Palazzo a Milano. Dopo la preparazione di the caldo e panini, si dorme qualche ora e si parte alle 5, prima dell’alba, con la preghiera e la lettura della Parola per poi dirigersi nel cuore di Milano, alla ricerca del povero. Non si sveglia chi sta dormendo. Semplicemente gli si offre da mangiare e da bere, nel totale anonimato. Alle 7.15 ci si ritrova in Centro Diocesano per la celebrazione della Santa Messa e ognuno si dirige al proprio lavoro, in università o in ufficio. L’iniziativa si tiene il secondo e il quarto mercoledì di ogni mese. Per partecipare, inviare una mail a acgiovani3p@gmail.com con i propri dati entro le 12 del giorno prima.