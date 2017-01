«Se tu conoscessi il dono di Dio» (Gv. 4,10) sono le parole che Gesù rivolge alla samaritana, in uno degli episodi più belli e sorprendenti del Vangelo. È il titolo della lettera che il cardinale Scola ha scritto per i cresimandi di quest’anno, un invito ai giovanissimi a continuare a vivere la propria fede e la propria testimonianza certi che l’abbraccio del Signore Gesù, che ci viene incontro, non ci lascia mai soli.

La lettera (Centro Ambrosiano, pag. 8, Euro 0,80) sarà disponibile da febbraio in tutte le librerie cattoliche. È già possibile prenotarla telefonando allo 02/67131639 o inviando una mail commerciale@chiesadimilano.it