Fondazione Ismu, con il patrocinio dell’Ufficio diocesano per la Pastorale dei Migranti, organizza «Fotomigrando 2017», primo concorso fotografico riservato a cittadini di origine straniera, dal titolo «Religioni a Milano... ridisegnano il volto della città».

Il concorso·è rivolto a cittadini di origine straniera e ha come oggetto fotografie inedite. È aperto a tutti i fotografi non professionisti maggiorenni di origine straniera. La partecipazione, gratuita, richiede l’accettazione del regolamento (in allegato). La premiazione è in programma il 4 giugno 2017, nel corso della Festa diocesana delle Genti.

Per partecipare occorre inviare da una (minimo) a tre (massimo) fotografie a tema, unitamente alla scheda di descrizione dell'opera o delle opere (in allegato) e alla scheda di iscrizione (in allegato) compilata e firmata, entro il 30 aprile.

Info: www.ismu.org; www.chiesadimilano.it/migranti