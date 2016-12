Forma Mentis è cammino specifico per tutti i neogiovani che quest’anno hanno pensato e scritto la regola di vita e l’hanno consegnata simbolicamente nelle mani dell’Arcivescovo, durante la Redditio Symboli del 30 settembre.

Certo, non basta consegnare la regola. La vita continua, i ritmi cambiano e le abitudini non riescono più a essere mantenute. Come fare allora per aiutarsi a vivere il mondo dell’università o del lavoro, mantenendo un tenore di vita spirituale alto? Come unire il Vangelo alla quotidianità di un ventenne? Questo è proprio il momento in cui diventare protagonista del proprio percorso di fede e iniziare a costruire una regola di vita da neogiovane.

L’Azione Cattolica ambrosiana ha deciso di aiutare e accompagnare i giovani che vivono questa fase di passaggio, proponendo a tutti i ragazzi di 19-20 anni un percorso, Forma Mentis, che si svolge il secondo mercoledì del mese. Il primo appuntamento si è già sviluppato il 9 novembre scorso e i giovani hanno affrontato il tema del tempo, insieme ai responsabili diocesani e a don Luca Ciotti, assistente diocesano giovani di Azione Cattolica.

Ora è giunto il momento del secondo incontro, mercoledì 14 dicembre. Tutti i giovani si ritrovano alle 17.45 in Centro diocesano (via Sant’Antonio 5, Milano). Alle 18 previsti una testimonianza e il confronto. Alla 19 celebrazione della Santa Messa. A seguire condivisione e cena insieme. Il tema dell’incontro sarà la preghiera.

I prossimi appuntamenti sono tutti nel 2017: 8 febbraio (la condivisione), 19 aprile (il servizio), 7 giugno (il discernimento).

Info: giovani@azionecattolicamilano.it, www.azionecattolicamilano.it