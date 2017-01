La Commissione diocesana del 64° Concorso presepi «Città di Milano» e 29ª edizione per la Diocesi, dopo aver visitato in queste settimane i presepi segnalati, provvederà all’assegnazione dei premi, che consegnerà direttamente ai vincitori durante la tradizionale «Festa dei presepi», in programma domenica 15 gennaio, dalle 15 alle 17, presso la sede della Fondazione oratori milanesi (Fom), nel Salone Pio XII (via S. Antonio 5, Milano).

Sono invitati tutti i partecipanti e tutti i Commissari che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa. Verranno premiati i migliori presepi per ogni Zona pastorale e poi i presepi più belli della Diocesi, per ogni categoria: ragazzi (fino ai 17 anni); famiglie in cui siano presenti minori che abbiano contribuito alla loro realizzazione; oratori; chiese; conventi, caserme, carceri, ospedali, comunità minorili, portinerie di condominio, angoli di quartiere, ovunque i presepi siano visibili al pubblico; scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado.