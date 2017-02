Il gadget per la Quaresima in oratorio è l’album di figurine «Liberi davvero» che è già disponibile presso la libreria “Il Cortile” (via Sant’Antonio, 5 - Milano).

Gli incontri di Gesù nel Vangelo sono stati raccolti in questa collezione che riporta le scene più belle del Vangelo a partire dall’esperienza delle tentazioni di Gesù, ripercorrendo l’itinerario domenicale della Quaresima, fino ai giorni della passione, morte e risurrezione del Signore.

I ragazzi potranno completare l’album con tutte le 43 figurine (una al giorno), compresa quella di Pasqua da applicare sulla copertina. Ogni settimana di Quaresima sarà consegnato un pacchetto. Ciascuna figurina completerà una scena del Vangelo che è disegnata ad arte sull’album, riportando il versetto corrispondente. Sarà come fare un viaggio con Gesù che incontra le persone, le chiama, le guarisce, le perdona e dà loro la possibilità di iniziare una vita nuova: «Liberi davvero», come suggerisce lo slogan della Quaresima in oratorio.

Ogni ragazzo sarà invitato ad applicare una figurina al giorno, secondo il numero progressivo, a partire da quella speciale della domenica, da applicare sul retro dell’album (indicata con il numero romano).

Per ogni scena lo spazio vuoto sull’album suggerisce una scelta di libertà (“libero di…”), legata all’episodio del Vangelo o al personaggio. Il retro della figurina riporta: il numero, il nome del personaggio, la preghiera del giorno, i versetti del brano corrispondente alla scena, che si possono leggere prima di applicare la figurina.

Per info sui prezzi e prenotazioni (sono previsti sconti sulle quantità) vai su www.libreriailcortile.it.