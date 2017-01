«Sembra poco, però è tutto»: le parole del cardinale Carlo Maria Martini durante l’omelia della Messa conclusiva, celebrata a Milanofiori il 23 novembre 1986, danno il titolo al convegno che ricorda i 30 anni dal Convegno diocesano “Farsi Prossimo”, che ridisegnò profondamente la filosofia e la natura dell’azione solidale della Chiesa ambrosiana.

Sabato11 febbraio, dalle 9 alle 13, all’Auditorium San Fedele (via Hoepli 3, Milano), si tornerà a interrogarsi sul volto «di una comunità cristiana composta non solo da coloro che vanno a Messa la domenica, ma da coloro che vivono per gli altri... E c’è un’aggiunta importantissima. Di coloro che vivono per gli altri perché vanno a Messa la domenica» (sono sempre brani dell’omelia del cardinale Martini).

Dopo i saluti e l’introduzione ai lavori di don Massimiliano Sabbadini (vicedirettore di Caritas Ambrosiana), monsignor Angelo Bazzari (allora direttore di Caritas Ambrosiana e in seguito presidente della Fondazione Don Gnocchi) interverrà su «Cosa ha rappresentato il Convegno per la Diocesi: percorso e ricadute».

Il rapporto tra «Martini e la misericordia» sarà delineato dal cardinale Renato Corti, allora Vicario generale della Diocesi, successivamente Vescovo di Novara, da pochi mesi porporato.

Dopo l’Intervallo seguirà una tavola rotonda su «I frutti del Convegno»; vi prenderanno parte don Marco Bove (già parroco di San Nicolao della Flue e neopresidente della Fondazione Sacra Famiglia), Giovanni Carrara (presidente del Consorzio Farsi Prossimo), Marco Granelli (assessore a Mobilità e Ambiente del Comune di Milano) e Maria Chiara Cremona (volontaria).

«Farsi Prossimo oggi» sarà invece il tema dell’intervento di padre Giacomo Costa Sj (direttore di Aggiornamenti sociali e vicepresidente della Fondazione Martini), mentre le conclusioni saranno affidate a Luciano Gualzetti (direttore di Caritas Ambrosiana). Il convegno sarà moderato da Elisabetta Soglio, giornalista del Corriere della sera.