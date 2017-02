Gli Esercizi spirituali dal titolo «Ne proposero due" (At 1,23). Nella comunione, me stesso» proposti in Quaresima ai giovani dai 20 ai 30 anni intendono aiutarli a riflettere sul mistero di Gesù, morto e risorto per noi, e a penetrare più a fondo, attraverso la meditazione della Parola, le verità della fede. I giovani possono così ulteriormente unificare la loro vita intorno a Gesù, traendo dalla relazione con il Signore la forza necessaria per guardare da cristiani il proprio vissuto quotidiano.

Lo sguardo di Gesù sulla propria esistenza sarà favorito dalla meditazione sulla figura dell’apostolo Mattia, l’unico dei dodici a non essere stato chiamato da Gesù, ma dagli altri apostoli, secondo quanto è scritto negli Atti (1,15-26) e divenuto anche lui testimone del Risorto, scelto da Gesù e chiamato dalla Chiesa.

Ecco il calendario (dalle 18 del venerdì alle 16 della domenica)

1° turno (10,11,12 marzo - Monastero Romite Ambrosiane - Santa Maria del Monte sopra Varese): predicatore don Massimo Pirovano

Iscrizioni entro mercoledì 8 marzo

2° turno (17,18,19 marzo - Centro Pastorale Ambrosiano, via San Carlo 2 - Seveso): predicatore don Pier Paolo Zannini

Iscrizioni entro mercoledì 15 marzo

3° turno (31 marzo, 1 e 2 aprile - Centro Pastorale Ambrosiano, via San Carlo 2 - Seveso): predicatore don Massimo Pirovano

Iscrizioni entro mercoledì 29 marzo

A ciascun partecipante viene richiesto un contributo alla spese di 60 euro per vitto (dalla cena del venerdì al pranzo della domenica compresi) e alloggio. Il contributo andrà versato al momento dell'accoglienza e dell'assegnazione della stanza. Sarà necessario portare con sé il sacco a pelo o le lenzuola, gli asciugamani, un quaderno per gli appunti, la Bibbia e la Diurna Laus.

Info: tel. 0362.647500 - giovani@diocesi.milano.it