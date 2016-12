Secondo appuntamento degli esercizi spirituali d’Avvento per i giovani di Ac, sabato 17 e domenica 18 dicembre, presso l’Eremo San Salvatore a Erba. Questo ritiro si inserisce nel cammino che i giovani di Azione Cattolica stanno intraprendendo verso il Sinodo dei Vescovi sul discernimento vocazionale, previsto per ottobre 2018.

Il tema che i giovani affronteranno sarà il primo capitolo della Evangelii Gaudium, sulla trasformazione missionaria della Chiesa, perché diventi davvero la Chiesa in uscita che sogna Papa Francesco. Sarà possibile infatti riflettere insieme sulla responsabilità di comunicare il Vangelo e condividerlo con gli altri. I giovani incontreranno una persona che renderà testimonianza della propria vita e spiegherà come le sue scelte importanti sono state intraprese proprio alla luce del Vangelo.

Il programma prevede l’inizio del ritiro sabato mattina alle 9 con la recita delle Lodi. Alle 9.30 prima meditazione e silenzio. La recita dell’ora media è prevista per le 12.30. Pranzo al sacco. Testimonianza alle 14.30, adorazione e vesperi. La serata proseguirà con la cena, la veglia di preghiera e la compieta. Nella mattinata di domenica è prevista la seconda meditazione e la celebrazione della Santa Messa. Pranzo. Nel pomeriggio comunicazione nella fede e condivisione tra giovani a gruppi. Il weekend si concluderà alle 16.30.

Alcune note tecniche: è necessario portare il pranzo al sacco per il sabato, la propria Bibbia e una torcia elettrica. Il costo del weekend è di 55 euro. Ai giovani che sono già soci di Ac verrà chiesto un contributo di 45 euro. Ma il costo non deve essere un impedimento alla partecipazione. Per eventuali problemi è possibile contattare i responsabili diocesani o don Luca Ciotti, assistente giovani di Ac. Se invece un giovane volesse donare un contributo aggiuntivo di 5 euro, è stato creato un fondo di solidarietà, per permettere a tutti i giovani che lo desiderano di partecipare alle iniziativa come gli esercizi spirituali d’Avvento.

Info e iscrizioni: tel. 02.58391328; segreteria@azionecattolicamilano.it