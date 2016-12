Venerdì 6 gennaio, nella Solennità dell’Epifania del Signore, l’Arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, presiederà alle 11 il Pontificale in Duomo.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e www.chiesadimilano.it Radio Mater manderà in onda l’omelia dell’Arcivescovo in differita alle 12.20.

Alle 16, sempre in Duomo, l’Arcivescovo presiederà anche i Secondi Vespri dell’Epifania: anche in questo caso il rito sarà trasmesso in diretta da Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e www.chiesadimilano.it

Nel pomeriggio del 6 gennaio on line un servizio sul Pontificale