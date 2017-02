Lunedì 6 marzo, alle 20.45, presso la Basilica dei Santi Apostoli e Nazaro Maggiore (p.zza San Nazaro 5 - corso Porta Romana - Milano), il Vescovo ausiliare monsignor Pierantonio Tremolada, Vicario episcopale per l'Evangelizzazione e i Sacramenti, presiede la veglia di preghiera per l'ingresso in Quaresima degli studenti universitari e giovani della città di Milano.

La celebrazione, che prevede anche il rito dell'imposizione delle ceneri, intende essere un piccolo, ma significativo contributo affinché gli universitari e i giovani possano ascoltare e meditare la Parola e aprirsi con semplicità all’incontro con la persona di Gesù. In particolare questa Veglia di preghiera intende mostrare la sollecitudine e la cura pastorale della Chiesa di Milano verso gli universitari.