In base alla ricerca effettuata da Caritas ambrosiana nell’estate del 2016 (dati raccolti su un campione di 116 doposcuola, pari a oltre un terzo del totale), il 61% di queste strutture svolge attività nei locali degli oratori, per il 48,3% dei casi almeno per quattro giorni alla settimana. Il 54,3% propone corsi di formazione ai volontari che vi prestano servizio. Tra i ragazzi seguiti, il 12,7% manifesta specifici disturbi nell’apprendimento e l’1% ha disabilità.

Crescono e sono sempre più frequentati e organizzati. Continuano a rimanere un servizio offerto essenzialmente da volontari. Ma sempre di più cercano forme di finanziamento. Soprattutto sono diventati il principale, se non unico, alleato degli insegnanti per prevenire la dispersione scolastica dei figli delle famiglie più fragili e l’integrazione di alunni e studenti di origine straniera. A sette anni di distanza questa è l’immagine dei doposcuola parrocchiali che restituisce l’ultima ricerca di Caritas ambrosiana.

Oggi i doposcuola parrocchiali sono 302 (erano 267 nel 2010) e sono frequentati da circa 10 mila ragazzi, 3 mila in più rispetto a 7 anni fa. Nati per iniziativa del parroco o dei laici che frequentano la parrocchia, garantiscono un servizio piuttosto costante nel corso della settimana. Sono gestiti da 5 mila volontari, in genere over 56 (38,3%) o under 19 (22.3%). In ogni caso sempre prevalentemente donne (67,9%).

Nel corso del tempo, tuttavia, pur rimanendo un luogo di espressione dell’impegno gratuito di parrocchiani e cittadini, si sono sempre più strutturati. Un terzo ha un coordinatore assunto e retribuito (quelli che potevano permettersi questa figura nel 2010 erano un quarto). E quasi il 60% riesce ormai a finanziarsi, partecipando ai bandi dei Comuni o delle Fondazioni private o chiedendo un contributo spese alle famiglie.

Non si limitano a far fare i compiti a bambini e adolescenti (23,3%), ma aiutano chi li frequenta a recuperare quello che non sono riusciti ad apprendere in classe (18,8%), spesso in accordo con gli stessi insegnanti. L’alleanza con la scuola istituzionale è, d’altra parte, ormai consolidata. Il 24% dei doposcuola opera sulla base di un protocollo d’intesa con l’istituzione scolastica. Il 67% degli utenti è segnalato dal corpo docente.

I bambini e gli adolescenti che frequentano i doposcuola sono oggi prevalentemente di origine straniera (57,8%) e in molti casi provengono da famiglie che hanno problemi economici (per il 34,6%) o di lavoro (per il 26,1%).

Se è vero che quasi il 90% degli utenti dei doposcuola è costituito da alunni delle elementari e delle medie, il 10% (una percentuale doppia rispetto al 2010) proviene anche dalle scuole secondarie di secondo grado (in genere il biennio delle superiori) dove più frequenti sono i casi di abbandono.

«Le nostre comunità, con senso di responsabilità, oggi si stanno facendo carico di garantire il diritto all’apprendimento, soprattutto ai ragazzi più fragili, in alleanza con le istituzioni, quella scolastica in primo luogo - sottolinea Matteo Zappa, responsabile area minori di Caritas ambrosiana -. In fondo nei 302 doposcuola parrocchiali ritroviamo quell’interesse e quella cura che tiene viva la grande lezione di don Lorenzo Milani».