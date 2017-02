«Lavorare in rete per promuovere il successo formativo» è il titolo della tavola rotonda dedicata al ruolo dei doposcuola parrocchiali nella diocesi di Milano che si terrà lunedì 27 febbraio, dalle 9.30, nella sede di Caritas Ambrosiana (via San Bernardino 4, Milano).

Interverranno al dibattito l’assessore alla Politiche sociali del Comune di Milano Pierfrancesco Majorino, il direttore della Fondazione Oratori Milanesi don Samuele Marelli, Renato Rovetta dell’Ufficio Scolastico Regionale, e Pierpaolo Triani dell’Università Cattolica. Modererà il dibattito Francesca Gisotti di Caritas Ambrosiana. L’introduzione dell’incontro è affidata al vicedirettore don Massimiliano Sabbadini, le conclusioni al responsabile area minori Matteo Zappa.

«Le nostre comunità, con senso di responsabilità, oggi si stanno facendo carico di garantire il diritto all’apprendimento, soprattutto ai ragazzi più fragili, in alleanza con le istituzioni, quella scolastica in primo luogo - sottolinea Matteo Zappa -. In fondo nei doposcuola parrocchiali ritroviamo quell’interesse e quella cura che tiene viva la grande lezione di don Lorenzo Milani».