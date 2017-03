Il cardinale Angelo Scola presiederà in Duomo il solenne Pontificale della Domenica delle Palme (9 aprile). La celebrazione - che aprirà la Settimana Santa, detta Autentica in rito ambrosiano - sarà preceduta dalla processione guidata dallo stesso Arcivescovo, accompagnato dai Canonici del Capitolo Metropolitano, dagli Ordini cavallereschi e dai fedeli: tutti sono invitati, ma quest’anno in modo particolare sono attesi i volontari impegnati il 25 marzo scorso per la visita del Papa. E come ormai è tradizione, ci saranno centinaia di ragazzi e genitori delle scuole paritarie «La Zolla» di Milano. L’appuntamento è alle 10.30 presso la chiesa di Santa Maria Annunciata in Camposanto (alle spalle dell’abside della Cattedrale) con la benedizione degli ulivi e delle palme. Il corteo accederà poi nella navata centrale entrando da piazza Duomo.

In una delle omelie in occasione della Domenica delle Palme il cardinale Scola aveva spiegato il senso di questo gesto antico che affonda le proprie radici nella Chiesa primitiva di Gerusalemme: «La domenica precedente alla Pasqua i fedeli si radunavano sul Monte degli Ulivi dove cantavano inni, antifone e veniva letta la Sacra Scrittura. Poi la processione si metteva in cammino verso la città. Gesù sale a Gerusalemme inoltrandosi nella tappa finale del suo pellegrinaggio sulla terra. Anche noi ci inoltriamo con Lui, Lo vogliamo accompagnare, come abbiamo fatto con la processione, nei misteri della Settimana Santa». E Scola indicava lo «stile» con cui vivere questo tempo: «Celebrare i giorni della passione, morte e risurrezione di Gesù significa riconoscere che il criterio della nostra vita è quest’Uomo, il Crocifisso Risorto, che abita sacramentalmente con noi e ci viene quotidianamente incontro. La Chiesa madre e maestra ci ripropone ogni anno, attraverso la liturgia, soprattutto in questa Settimana Autentica, i santi misteri della nostra fede, perché sa bene che per comprenderli abbiamo bisogno di essere accompagnati pazientemente ad assumerli e a verificarli nella nostra vita personale e comunitaria».

La Settimana Santa, o Autentica, è quindi al cuore della vita dei cristiani appunto perché in essa si fa memoria dei giorni della morte e risurrezione del Signore. L’inizio fissato nella mattina della Domenica delle Palme ricorda l’ingresso del Signore a Gerusalemme, salutato dal festoso sventolio dei rami di palme e ulivo, rievocato anche fisicamente nella processione guidata dall’Arcivescovo dalla chiesa di Santa Maria Annunciata in Camposanto al Duomo.

Il Pontificale sarà trasmesso in diretta da Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e online sul portale diocesano www.chiesadimilano.it.