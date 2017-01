Stiamo attraversando una lunga crisi. Per uscirne occorre che ognuno faccia la propria parte. Rimettere in moto l’economia dipende anche da noi. Il Fondo Diamo Lavoro nasce da questa consapevolezza e chiede anche alle imprese di mettersi in gioco. Ecco come.

1) Diventa partner

Se sei il titolare di un’impresa e vuoi aderire al progetto, rivolgiti all’associazione di categoria, o al parroco, o ai volontari del distretti del Fondo.



2) Job profile

Esperti accreditati del settore ti aiuteranno a verificare le tue esigenze e a individuare i profili professionali per la tua azienda.



3) Tirocini in azienda

L’Ente accreditato attiverà i tirocini extracurricolari secondo la normativa vigente (D.G.R. n. 825 del 25 ottobre 2013) e seguirà le persone in cerca di lavoro che si sono rivolte nei distretti territoriali e di cui ha verificato i requisiti e le competenze.



4) Indennità di partecipazione

L’indennità di partecipazione sarà interamente a carico del Fondo Diamo Lavoro che si farà altresì garante delle coperture assicurative dei tirocinanti. L’intero costo dei tirocini sarà, dunque, sostenuto dal Fondo grazie alle offerte dei fedeli e dei cittadini, senza nessun costo per la tua impresa



Quattro semplici mosse per dare il contributo.