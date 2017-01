Chi è disoccupato ha bisogno di dimostrare quanto vale a chi può offrirgli un lavoro. Per questo la Diocesi di Milano, con il Fondo Diamo Lavoro, ha scelto di concentrare gli sforzi sui tirocini formativi in azienda. La Fondazione San Carlo e altri enti accreditati dalla Regione Lombardia che saranno individuati sul territorio della diocesi erogheranno i tirocini. Ma per sostenerne i costi serve anche il tuo contributo. La tua offerta si trasformerà così un una concreta opportunità per chi ha perso il lavoro ed è in cerca di un’occupazione. Ecco come.



1) Fai la tua offerta

Fai un versamento su uno dei conti correnti del Fondo Diamo Lavoro. Qualsiasi donazione, anche la più piccola, è preziosa.



2) Borsa lavoro

Il Consiglio del Fondo utilizzerà il tuo contributo per finanziare le indennità di partecipazione dei tirocinanti.



3) Distretto del Fondo

I volontari del Fondo proporranno le indennità di partecipazione ai disoccupati che hanno incontrato nei distretti territoriali e di cui hanno verificato i requisiti.



4) Tirocini in azienda

I beneficiari delle borse lavoro saranno inseriti nelle aziende da enti di formazione accreditati. All’interno di queste imprese svolgeranno un percorso di riqualificazione professionale.