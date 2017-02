Al Piccolo Teatro Studio Melato di Milano si è svolto questa sera il secondo evento del secondo ciclo dei «Dialoghi di vita buona». All’interno del filone «Naturale e Artificiale nell’esperienza umana», che caratterizza i tre appuntamenti del 2016-2017, la serata è stata animata dal tema «Abbiate cura» ed è stata introdotta da Cristina Messa, rettore dell’Università di Milano Bicocca.

Ha preso per primo la parola Vittorino Andreoli, psichiatra e scrittore, che ha sottolineato come la medicina oggi sia sempre più specializzata, precisando però che «bisogna essere contemporaneamente specialisti, legati alla conoscenza scientifica, ma anche legati all’uomo e sapere che l’uomo ha rappresentazioni e significati non tutti riferibili alla scienza, perché c’è anche del mistero». Quindi il medico deve essere «capace di capire il dolore, la sofferenza, il limite, la fragilità dell’uomo». Se si dimenticano queste differenze, la tecnica potrebbe sovrastare la medicina e «una tecnologia assoluta va rifiutata».

È poi intervenuto Sandro Antoniazzi, ex sindacalista e presidente della Fondazione San Carlo, che ha evidenziato come le relazioni siano diventate essenziali nella vita professionale: «Una volta il lavoro era prevalentemente operaio, oggi è terziario per il 70% in Italia e addirittura per l’88% a Milano. Questo vuol dire che si tratta di un lavoro di relazione, in rapporto non più con macchine, ma con persone. Se prima si considerava produttivo solo il lavoro che creava valore, oggi tutti i lavori sono importanti per la loro specificità. E ciò dà particolare rilievo alle donne, prima svantaggiate nei lavori produttivi “fisici”, ma ora addirittura in vantaggio sugli uomini in un lavoro di relazione».

Infine monsignor Pierantonio Tremolada (biblista, Vescovo ausiliare di Milano), ha rilevato l’idea positiva che la Bibbia ha del corpo, sottolineandone la bellezza e la nobiltà senza dimenticarne la fragilità. Il corpo è «la possibilità offertaci di entrare in relazione con gli altri e il mondo, è la modalità attraverso cui la soggettività entra in relazione, percepisce se stessa e fa l’esperienza della sua collocazione nel mondo». Si precisa così anche la differenza tra fisico e corpo: «Il fisico è la modalità attuale della nostra dimensione corporea, che potrebbe avere una forma diversa che non conosciamo: in questo senso la Bibbia parla di resurrezione del corpo».

È seguito poi un confronto tra i protagonisti e le risposte alle domande rivolte via mail dal pubblico, in un dibattito moderato da Daniele Bellasio, caporedattore de Il Sole 24 Ore. La serata è stata inoltre scandita da momenti di teatro, di cinema e di musica, con Paolo Jannacci, che hanno favorito la riflessione sugli argomenti trattati.

