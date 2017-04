Il filo conduttore delle serate dei «Dialoghi di vita buona» dell’anno 2016-2017 è il tema della tecnica e l’influsso che questa ha nella vita umana, sia nella vita quotidiana, sia nella strutturazione del pensiero. Milano, complessa e plurale, metropoli europea, si trova sempre più spesso a ragionare sulle grandi questioni che segnano e decidono il futuro.

Il terzo evento dell'anno - in programma lunedì 15 maggio, alle 20.30, al Piccolo Teatro Studio Melato - avrà come tema la cura applicata all’economia e al lavoro. Naturale e artificiale si contrappongono anche in questo ambito, con l’idea che la natura debba essere superata per essere perfezionata. Nello scenario nuovo che si va delineando, dominato dalla tecnica e dalle scoperte scientifiche, come ritrovare lo spazio dei valori fondanti la nostra vita? Come ricostruire i quadri di riferimento essenziali che diano senso all’esistenza umana? I Dialoghi di vita buona sono un luogo molto utile per affrontare simili questioni.

La serata è stata pensata durante l’ultimo incontro del Comitato scientifico, presieduto dal cardinale Angelo Scola e da Massimo Cacciari. Il cardinale Scola ha ricordato che «papa Benedetto nella sua Caritas in Veritate ha introdotto un tema che sento molto importante e attuale: è necessario allargare la ragione economica facendo spazio alla dimensione della cura, ricomprendendo il dono e il gratuito nell’economia attuata e nell’economia realizzata».

Monsignor Luca Bressan ha chiesto ai partecipanti di fornire un contributo sul tema della cura. Tutti hanno riscontrato l’importanza del tema e la necessità di parlarne in modo approfondito, dando ognuno un contributo significativo in base alla propria esperienza e provenienza. Tutti hanno concordato sul fatto che il tema della cura vada affrontato dalla parte dei soggetti del mondo economico: cooperative e volontariato, che spesso si trovano a dover aiutare quanti sono vittime del mondo del lavoro; organizzazioni imprenditoriali e sindacati; imprenditori, che oggi si trovano al centro di una crisi globale; le imprese che attuano programmi di responsabilità sociale.

È stato così possibile tracciare la linea dei contenuti della serata. Dopo l’introduzione da parte di un economista, si susseguiranno gli interventi dei protagonisti. Si analizzerà in prima battuta il tema della cura a partire dai soggetti del mondo del volontariato. Successivamente ci sarà un approfondimento sull’impatto dei cambiamenti economici e finanziari sul mercato del lavoro. Infine sarà presentata l’esperienza di un imprenditore che ha trovato un modo proprio di fare impresa, innovando, ma non dimenticando l’aspetto etico. In tutte queste esperienze saranno presenti sia gli aspetti della cura, sia quelli del dono.

Alla riunione del Comitato scientifico ha partecipato anche il prefetto di Milano Luciana Lamorgese. Erano presenti inoltre il rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli, Sandro Antoniazzi, Piero Bassetti, Paola Bignardi (Fondazione Cariplo), Aldo Bonomi, Francesco Botturi (prorettore dell’Università Cattolica), Ferruccio de Bortoli, Andrea Barbato (Piccolo Teatro), Marco Garzonio, Alberto Martinelli (Università degli Studi), Gianfelice Rocca (presidente di Assolombarda), Severino Salvemini (Università Bocconi), Mario Barone (Confcommercio Milano), Giuseppe Testa (Università degli Studi), Silvano Petrosino (Università Cattolica) e Guglielmo Lanzani (IIT di Milano). Per la Diocesi di Milano sedevano al tavolo don Alberto Lolli, monsignor Bruno Marinoni, monsignor Paolo Martinelli, don Davide Milani e monsignor Pierantonio Tremolada.