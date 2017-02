L’Ufficio diocesano per la pastorale missionaria, sostenuto dall’Azione cattolica ambrosiana, organizza il convegno annuale di «Decapoli» (laboratorio di formazione al primo annuncio) sul tema di un «sinodo» di riforma della Chiesa. Sarà l’occasione per entrare nel cuore della riforma che Francesco sta cercando di far vivere alla Chiesa.

L’incontro, dal titolo «Lo stupore e la gioia di evangelizzare», è presentato come una «giornata di ascolto», che si svolgerà sabato 25 febbraio, presso il Centro pastorale ambrosiano (via S. Carlo 2, Seveso), dalle 9 alle 17.

Sono previste relazioni di monsignor Dario Edoardo Viganò (prefetto della Segreteria per la comunicazione della Santa Sede), Silvano Petrosino (filosofo) e Laura Gusella, biblista.

«Stiamo vivendo non un’epoca di cambiamento, ma un cambiamento d’epoca», papa Francesco ci aiuta così a prendere coscienza del nostro tempo: il dramma di sentirsi al bivio, vicini a una scelta non più rimandabile. Eppure il Papa ci presenta questo tempo come il tempo della gioia, promessa a chi custodirà la bellezza del Vangelo.

Info: info@decapoli.net