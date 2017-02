La quinta sessione di lavoro del Consiglio pastorale diocesano, convocata per il 25-26 febbraio presso Villa Sacro Cuore a Triuggio, intende attivare una prima riflessione in Diocesi in preparazione al prossimo Sinodo dei Vescovi che si terrà nell’ottobre 2018 e sarà dedicato al tema «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale».

Obiettivo di questa sessione del Consiglio, presieduta dal cardinale Angelo Scola, non è semplicemente quello di trattare in generale il tema della realtà giovanile, ma avanzare, proporre e consigliare lo stesso Arcivescovo e i suoi collaboratori sui passi da compiere per orientare il cammino della Chiesa nella sua missione verso la gioventù a partire dalle categorie di fede e discernimento vocazionale. In che modo ascoltiamo la realtà dei giovani? Che cosa chiedono concretamente i giovani del nostro territorio alla Chiesa oggi? Quali tipi e luoghi di aggregazione giovanile - istituzionali e non - hanno maggior successo dentro e fuori dall’ambito ecclesiale? Quali luoghi o soggetti aggregano con maggior efficacia i giovani in ordine all’accompagnamento vocazionale? Quali sono e chi sono oggi le figure e i punti di riferimento in cui confidano i giovani? Quali iniziative si pensano per coinvolgere i giovani che, per varie ragioni, si sentono esclusi dai nostri contesti ecclesiali?

Queste domande saranno ripercorse nel confronto nei gruppi suddivisi per Zone pastorali. Seguirà il lavoro in sessione plenaria in cui si potranno focalizzare ulteriori elementi di lettura dei giovani, come richiesto dalle domande.