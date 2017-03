Gli oratori della Lombardia si troveranno per un giorno al centro del mondo cinematografico. Accade grazie a Giacomo Poretti, testimonial di “Cresciuto in oratorio”, campagna lanciata per condividere, attraverso i racconti di chi l’ha vissuta, il ruolo centrale nella nostra società di questa istituzione educativa fondamentale per la crescita dei ragazzi nel corpo e nello spirito.

Una delle iniziative principali della campagna è infatti un laboratorio video: entro domenica 30 aprile, tramite il sito cresciutoinoratorio.it chiunque può mandare un filmato di due minuti che racconti cos’è, per lui, il suo oratorio e perché è speciale. Poretti guarderà tutti i filmati e selezionerà i più interessanti per farne un montaggio artistico che verrà presentato a Venezia nei giorni della 74° Mostra internazionale d’arte cinematografica. Non saranno scelti i filmati più validi tecnicamente, ma i più brillanti a livello di idee e contenuti. È un’occasione straordinaria per chi, appassionato di cinema o youtuber, potrà vedere il proprio lavoro su un palcoscenico prestigioso: un evento nello spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo nei giorni della mostra.

Giacomo, divenuto famoso nel trio con Aldo e Giovanni, ha d’altronde mosso i primi passi da attore proprio nell’oratorio di Villa Cortese dove è nato. «A nove anni quel matto del prete mi ha fatto debuttare sul palco, il luogo più bello e più magico del mio oratorio - ricorda -. Lì sono iniziate le prime risate, che non sono ancora finite».

Giacomo Poretti è uno dei volti della campagna Cresciuto in oratorio, promossa da Odielle (oratori diocesi lombarde) e finanziata dalla Regione Lombardia che vede la partecipazione anche dei calciatori Beppe Bergomi e Manuel Locatelli, del tennista Corrado Barazzutti, della cantante Bianca Atzei, del cantautore Davide Van de Sfroos. Ma anche della giovane Chiara Alberti, di Giuseppe Gorini, 42 anni, imprenditore agricolo con una laurea in scienze agrarie; Jaime Vaca Rodas, 23 anni, milanese di origine boliviana laureato in Scienze dei beni culturali; Gabriella Ciceri, mamma di 44 anni, impiegata in un ufficio commerciale e Rosanna e Michele Rizza, nonni di 24 nipoti, impiegati all’Agenzia delle entrate ora in pensione, membri dell’associazione nonni 2.0.

Un progetto che si compone dei volti dei testimonial, ma anche di chi vorrà raccontare la propria esperienza di oratorio andando sul sito della campagna www.cresciutoinoratorio.it nella sezione “racconta”, caricando una propria foto e il proprio testo.

Ce n’è anche per gli appassionati di musica. Le band nate o cresciute in oratorio possono mandare una loro demo, sempre tramite il sito cresciutoinoratorio.it, entro domenica 30 aprile. Davide Van De Sfroos selezionerà le tre band migliori, tra quelle che arriveranno, alle quali darà l’opportunità di suonare due brani sul palco dello Stadio di San Siro a Milano il 9 giugno nel pomeriggio prima del suo concerto.

Centro di tutte le attività descritte sono il sito internet cresciutoinoratorio.it e la pagina facebook.com/cresciutoinoratorio.