“L’operatore accanto all’anziano o all’ammalato: competenze e strategie” è l’argomento della tre-giorni di studio e di approfondimento promossa dall’Usmi Lombardia, in programma dal 15 al 17 marzo presso Villa Sacro Cuore di Triuggio.

L’iniziativa - rivolta a religiose e laiche impegnate con persone anziane o ammalate nelle Rsa, nei Centri diurni, nell’infermerie per Sorelle anziane, nella pastorale della salute, in strutture sociosanitarie e sul territorio (è possibile avere i crediti formativi per tutte le professioni) - punta a offrire agli operatori le competenze e gli strumenti idonei ad alleggerire le giornate dell’anziano o dell’ammalato per renderle più serene mediante la riflessione e il confronto acquisiti con gli esperti e i colleghi.

In allegato il programma completo. Le iscrizioni vanno indirizzate entro venerdì 10 marzo alla Segreteria Usmi Regionale Lombardia (via della Chiusa 9; 20123 Milano, tramite fax (02.58317372), mail (usmi.milano@usmimilano.191.it) o posta ordinaria.

Info: tel. 02.58313651