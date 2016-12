«Clicco, quindi educo. Genitori e figli nell’era dei social network» è il tema della giornata di studio in programma sabato 14 gennaio, dalle 9.30 alle 12.30, presso la Sala convegni della Curia arcivescovile (piazza Fontana 2, Milano), promossa dall’Ufficio Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Milano in collaborazione con Aiart - Associazione Spettatori, Milano.

Sfatiamo il mito che i nostri figli siano geni dell’informatica e abbiano già tutti gli strumenti per orientarsi nella Rete, senza alcun bisogno di altro. Recuperiamo la consapevolezza che il ruolo dei genitori e di chi li affianca a diverso titolo nella missione educativa è chiamato in causa semmai più di prima. ll diritto/dovere di educare, in altre parole, non viene meno sulla soglia di Internet. Ma come fare? Il primo passo è esplorare questo mondo. Possiamo farci aiutare da loro. Ci divertiremo e miglioreremo il rapporto con i nostri figli. Ma ricordiamoci sempre che chi guida la nave - anche nel cyberspazio - siamo noi. Un incontro di studio e conoscenza è importante per capire come fare, e cominciare a provarci.

Ecco il programma

9.30: saluto iniziale (don Davide Milani, responsabile comunicazione Arcidiocesi di Milano e presidente Fondazione Ente dello Spettacolo)

9.45: introduzione (Giovanni Baggio, vicepresidente Aiart nazionale)

10: I nativi digitali non esistono. I requisiti di un efficace approccio educativo alle tecnologie (Stefania Garassini, Università Cattolica del Sacro Cuore, presidente Aiart Milano)

10.30: Social networks: chi, come, dove, cosa, perché (Anna Simonati, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano)

11: Condividere senza invadere. Esperienze e casi di successo. Un buon rapporto genitori-figli può aiutare anche nel virtuale (Paola Abbiezzi, Università Cattolica del Sacro Cuore, segretario Aiart Milano)

11.30: Video Universo Youtubers: chi seguono e a chi credono i nostri figli

11.50: I servizi e gli strumenti per aiutare chi educa (Nicoletta Vittadini, docente e senior researcher Osscom, Università Cattolica del Sacro Cuore); Web Reputation e comportamenti a rischio online (Federica Zanella, presidente Corecom, Regione Lombardia: sportello Web Reputation)

Ingresso libero con prenotazione su www.chiesadimilano.it/comunicazionisociali