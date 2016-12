Giovedì 29 dicembre, alle 18.30, andrà in onda su Telenova (con repliche su Chiesa Tv nei consueti orari) uno Speciale de «La Chiesa nella città» dedicato agli eventi più rilevanti svoltisi dall’inizio dell’anno pastorale 2016-2017 a oggi.

Si parte, quindi, con il Pontificale dell’8 settembre scorso presieduto in Duomo dal cardinale Angelo Scola e, attraverso diversi servizi e tanti argomenti trattati, si parla di incontri significativi e del farsi prossimo con l’avvio della terza fase del Fondo «Diamo lavoro». Spazio anche per la più stretta attualità e per l’arte. Tutto per rivivere momenti della vita ecclesiale e civile da settembre alle ultime settimane, guardando però al futuro. Infatti alcuni contributi saranno dedicati alla visita di papa Francesco a Milano, il 25 marzo.