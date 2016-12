In occasione del Natale, Celim (Centro Laici Italiani per le Missioni) lancia l’iniziativa «Un panettone per la Siria». Celim è impegnato da anni in Libano, e presto anche in Turchia, per soccorrere chi scappa da una guerra che sembra non finire. Per proseguire questo lavoro serve l’aiuto di tutti: con l’acquisto dei panettoni e dei panettoncini messi a disposizione da Vergani per questa campagna, sarà possibile consentire l’acquisto di beni di prima necessità per donne e bambini siriani attualmente residenti nei campi di accoglienza in Libano e Turchia.

Con una donazione minima a partire da 10 e 7 euro/cad. i panettoni e i panettoncini Vergani saranno disponibili all’acquisto fino al 23 dicembre in via delle Ore 2 a Milano (a due passi da piazza del Duomo) presso la mostra mercato “Karibu!” insieme ad altri cibi, libri, vini e oggetti di artigianato di produttori vicini e lontani, per regali davvero buoni e solidali.