Sabato grasso, 4 marzo, rappresenta il culmine del 42° Carnevale ambrosiano, caratterizzato dalle feste e dalle sfilate promosse dagli oratori (alcune delle quali si svolgeranno già domenica 26 febbraio).

Naturalmente la sfilata principale sarà quella organizzata dalla Fom, che avrà luogo nel centro di Milano e a cui parteciperanno gli oratori che hanno preparato appositamente i carri e le animazioni a tema. La sfilata non si svolgerà come da tradizione in piazza Duomo, ma attorno al Castello Sforzesco. La partenza è prevista per le 15 da viale Gerolamo Gadio (angolo ingresso Parco Sempione - lato zona Acquario). Il corteo sfilerà attorno al Castello Sforzesco, lungo tutta piazza Castello, per concludersi all'interno del Parco. (info: tel. 02 58391356; ragazzi@diocesi.milano.it)

Il titolo del Carnevale ambrosiano 2017 è «ORAtour», con un richiamo preciso al turismo, in tutte le sue forme ed espressioni, nell’Anno Internazionale del Turismo Sostenibile dichiarato dall’Onu per «diffondere consapevolezza del grande patrimonio delle varie civiltà» e «portare al riguardo un miglior apprezzamento di valori intrinsechi delle diverse culture, contribuendo così al rafforzamento della pace nel mondo».

Il Carnevale ambrosiano viaggia così tra i “classici” del turismo: last minutes, viaggi da sogno, mordi e fuggi, fai da te! Un Grande Gioco per far viaggiare la fantasia dei ragazzi, protagonisti assoluti del Carnevale e con obbligo di selfie. Un modo simpatico per ridere di eccessi e luoghi comuni del nostro viaggiare, spesso “poco sostenibile”. E sorridendo, potremo riflettere ed essere tutti più attenti alle persone, agli ambienti e alle cose che incontriamo nei nostri piccoli e grandi viaggi.