Da oggi sono aperte le iscrizioni al Cammino dei 14enni al Sacro Monte di Varese in programma sabato 13 maggio, dalle ore 15, sul tema «Scegli il Cielo». I ragazzi che si preparano alla Professione di fede saranno invitati a guardare verso l’Alto, aiutati dalla figura di Carlo Acutis. Il Rosario recitato durante la salita insieme agli educatori, poi la festa e la preghiera, caratterizzano questo tradizionale incontro diocesano che si configura come la tappa conclusiva dei pellegrinaggi che la Comunità educante propone ai preadolescenti.

La particolarità consiste nel compiere un cammino in salita, a piccoli gruppi, accompagnati dai propri educatori, recitando il Santo Rosario e pregando così la Beata Vergine Maria, patrona del Sacro Monte, nella meditazione dei misteri che sono al centro della nostra fede. Il momento finale del Cammino sarà dedicato prima alla festa e poi alla preghiera comune presieduta dal Vicario generale della Diocesi, monsignor Mario Delpini, Vescovo ausiliare di Milano.

Ecco dunque il programma dettagliato: dalle ore 15, inizio della preghiera a gruppi nei pressi della II Cappella e salita libera lungo la via del Sacro Monte, recitando il Santo Rosario guidati dagli educatori; ore 16.30, arrivo alla XIV Cappella, festa e animazione; ore 17, preghiera presieduta da monsignor Delpini; ore 18, prevista conclusione.

Il Cammino dei 14enni al Sacro Monte è una salita che invita a guardare verso l’Alto e che comporta da parte di tutti la scelta di percorrerla, anche se a tratti può risultare ripida e faticosa. Sarà di aiuto la figura di Carlo Acutis, un ragazzo milanese, morto a 15 anni nel 2006, per il quale si è concluso il processo diocesano per la causa di beatificazione nel novembre scorso. Il Servo di Dio Carlo Acutis, adolescente, può diventare un esempio per i ragazzi, perché ha saputo individuare nella sua breve vita ciò che è essenziale fissando lo sguardo verso il Cielo.

L’iscrizione e il ritiro del materiale occorrente per l’incontro dei 14enni al Sacro Monte sono possibili esclusivamente presso la libreria Il Cortile (via Sant’Antonio, 5 - Milano) a partire da oggi, martedì 2 maggio, consegnando il modulo d'iscrizione compilato disponibile online. Gli orari di apertura della libreria Il Cortile sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; sabato 6 maggio dalle ore 9 alle ore 12. È chiesto a tutti un contributo spese di 5 euro a persona. Se si organizza il pullman è indispensabile ritirare il pass per accedere al posteggio così come indicato all’atto dell’iscrizione. Le informazioni sul parcheggio e la viabilità saranno disponibili prima dell’incontro.

Giunti al Sacro Monte di Varese i ragazzi avranno con loro il foulard colorato e il libretto della celebrazione (ritirati dagli educatori e dai responsabili all’atto dell’iscrizione). Sarà cura degli educatori preparare e guidare il cammino: il libretto della celebrazione, distribuito all’atto dell’iscrizione, è lo strumento utile anche per la preparazione degli educatori. Il 13 maggio i ragazzi riceveranno la Croce del Cammino 14enni, un segno distintivo del “mandato” che la Chiesa consegna a ciascuno di loro.