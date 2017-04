Giovedì 4 maggio, alle 16, a poco più di un mese dalla visita di papa Francesco a San Vittore, il cardinale Angelo Scola torna a incontrare i reclusi di Bollate. Oggi sono oltre 1200 i detenuti, di cui 110 donne nel reparto femminile. Ci sono anche alcune mamme con figli, spiega il cappellano don Antonio Sfondrini: «Sono tre i bambini che frequentano la scuola materna della caserma, ma all’esterno del carcere. Vedo che vengono accompagnati al mattino e poi riportati alle madri».

Come sarà la visita dell’Arcivescovo?

Il Cardinale desidera fare un dialogo con i detenuti. L’incontro si terrà in teatro con i reclusi che desiderano partecipare: hanno già presentato una serie di domande. È da tempo che li stiamo preparando, li abbiamo responsabilizzati. Tra le persone che già partecipano alla vita cristiana della comunità abbiamo individuato quelle più responsabili. Ci saranno un canto iniziale e uno finale, per dare un tono religioso, visto che alcune domande toccheranno anche questo aspetto. Inoltre è previsto un intermezzo musicale: un concertista infatti suonerà Bach all’organo per dieci minuti.

Che cosa gli chiederanno?

La domanda più impegnativa è soprattutto come conciliare la giustizia di Dio e la giustizia umana, la misericordia e il perdono con l’applicazione della legge. La maggior parte delle domande rigurdano anche l’impegno della Chiesa: cosa fa la Diocesi, cosa fanno i sacerdoti e il volontariato per accogliere e favorire il reinserimento nella società e in parrocchia? Questo è un aspetto che li riguarda ed è quello che li preoccupa maggiormente. Ci sarà anche una domanda trabocchetto: tra i 50 appartamenti regalati simbolicamente al Papa ce n’è qualcuno riservato per i permessi e per l’uscita dei detenuti? Ma la risposta sarà abbastanza scontata...

E poi?

Quest’anno un detenuto riceverà il battesimo: da due anni si sta preparando al sacramento. Ma non avverrà in carcere, perché è ormai vicino al fine pena, quindi lo celebrerà in parrocchia con la sua famiglia quando uscirà. Se i magistrati daranno il permesso potrà essere nel giorno di Pentecoste. La domanda che porrà è questa: i Vangeli ci riportano la vera vita di Gesù? Si può credere veramente nei Vangeli?

Quali reparti parteciperanno all’incontro?

Tutti. O meglio, una rappresentanza di tutti i reparti. Come faccio per le celebrazioni principali, io metto il foglio e chi vuole partecipare segna il nome. Sanno che ci sono i giornalisti e che potrebbero essere fotografati o ripresi, e questo, per molti detenuti, è un forte deterrente. Su 1200 detenuti credo che tra reparti maschili e femminili arriveranno in 150. Alla fine dell’incontro, quando l’Arcivescovo uscirà, presso il ristorante “InGalera” gli sarà offerto l’aperitivo.

La visita del Papa a San Vittore come è stata vissuta a Bollate?

C’è stata una ricaduta positiva. La maggior parte dei detenuti ha seguito in televisione i vari incontri del Papa. Hanno voluto vederlo fino alla fine, per questo sono arrivati in ritardo alla Messa che celebro il sabato alle 16.30 al settimo reparto.