DA UNA PREGHIERA DI CHARLES DE FOUCAULD Venga il tuo Regno su tutta la terra, venga in ogni anima. Tutti gli uomini siano solleciti al tuo servizio, la tua grazia regni padrona assoluta in ogni anima; che tu solo agisca in ogni anima e tutti gli uomini non vivano che per mezzo di te e per te, perduti in te. Senza dubbio è la più grande felicità di tutti gli uomini che sia così: è ciò che c'è di più desiderabile per il prossimo e per me.