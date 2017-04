«Educare è una festa!»: questo il tema della 35ma edizione della «Andemm al Domm», promossa dall’Arcidiocesi di Milano con AgeSc, Age, Fidae, Amism, Cdo Opere educative, Faes e Fisiae, in programma a Milano nella mattinata di sabato 20 maggio.

Momento centrale della giornata sarà l’incontro di tutto il mondo della scuola con l’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola, in piazza Duomo alle 10.30.

Per l’incontro con il Cardinale nella piazza della Cattedrale convergeranno le due Marce in programma: quella dei Grandi (il ritrovo è fissato alle 9 in corso Sempione – fermata M5 e Trenord Domodossola) e quella dei Piccoli (il ritrovo è fissato alle 9.30 in piazza San Fedele – fermata M1 Duomo).

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica.

Info: www.andemmaldomm.com