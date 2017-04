Un fenomeno migratorio in costante crescita che non può lasciarci indifferenti è quello degli adolescenti migranti non accompagnati: a fine 2016 a Milano sono stati presi in carico 873 ragazzini. Una famiglia affidataria è una risorsa preziosa per alcuni di questi ragazzi e può rappresentare un riferimento importante per garantire continuità e sostegno nella delicata fase di passaggio alla maggiore età. Lo Sportello Anania è disponibile per aiutare a riflettere sull’accoglienza in famiglia di adolescenti stranieri non accompagnati e promuovere percorsi per famiglie interessate. Il 20 maggio, in particolare, la raccolta diocesana degli indumenti sarà finalizzata a sostenere progetti legati a questo tema

Lo Sportello Anania è un progetto frutto della collaborazione tra Caritas Ambrosiana e Servizio per la Famiglia della Diocesi di Milano, finalizzato alla promozione della cultura dell’accoglienza, attraverso l’orientamento ad alcune sue forme, in particolare l’affido e l’adozione. È un servizio rivolto alle persone interessate ad accostarsi a queste opportunità e che, attraverso un incontro, desiderino essere orientate nella scelta. Nello stesso tempo è una risorsa a disposizione delle parrocchie per proporre momenti di riflessione sulla cultura dell’accoglienza e di promozione e formazione all’interno delle comunità.

In questo senso lo Sportello propone alcuni incontri per i quali è possibile per l’équipe concordare con i responsabili delle parrocchie le tematiche e le modalità più adatte alle singole comunità e anche progettare più incontri di approfondimento.

Ecco le proposte

1. Abitiamo insieme l’accoglienza: affido

1. Presentazione dello sportello Anania.

2. Accoglienza: sentirsi accolti rende accoglienti.

3. Diritto dei bambini a una famiglia.

4. Le famiglie affidatarie.

5. Ci vuole una città per far crescere un bambino, diffondiamo una cultura dell’accoglienza e della corresponsabilità.

6. Accoglienza e le sue declinazioni in pratica.

7. Avvertenze per un buon affido.

8. Aspetti positivi dell’affido per la famiglia accogliente.

2. Abitiamo insieme l’accoglienza: affido e adozione

1. Presentazione dello sportello Anania.

2. Il senso dell’accoglienza.

3. Diritto dei bambini a una famiglia.

4. Ci vuole una città per far crescere un bambino, diffondiamo una cultura dell’accoglienza e della corresponsabilità.

5. Accoglienza e le sue declinazioni in pratica.

6. Adozione e affido.

7. Accoglienza: un dono reciproco.

3. Gruppo di auto aiuto e reti familiari

1. La situazione delle famiglie oggi.

2. L’evoluzione di un gruppo.

3. La nascita e la funzione di rete.

4. L’individuazione delle mete.

5. I rapporti con i servizi.

4. Siete disposti ad accogliere con amore i figli che dio vorrà donarvi?

1. La dimensione dell’accoglienza è costitutiva della coppia cristiana e il desiderio di maternità e di paternità si può aprire all’affido e all’adozione.

2. L’affido e l’adozione sono gioia di condividere e allargare la propria paternità e maternità; in questo senso si possono certamente considerare una forma di fecondità della coppia e trovano sempre la propria origine da un rapporto di amore che genera vita e dona nuovo amore.

3. L’affido e l’adozione sono dono di Dio che viene incontro alla nostra povertà e ci chiama ad essere partecipi della sua opera di riconciliazione e di salvezza.

5. La coppia: una relazione che fa crescere

1. L'attenzione a sostenere la crescita dell'altro e l'attenzione ad affrontare prontamente fatica e contraddizioni senza lasciarle diventare ferite.

2. La bellezza del mettere da parte le proprie richieste per vederle poi modificate e arricchite dalla risposta dell'altro.

3. Una riflessione che parte dall’Amoris Laetitia (Cap 5°) e dalle esperienze di accoglienza.

4. La nascita dell’idea di accoglienza viene dalla sovrabbondanza dell’amore.

6. Tappe di crescita familiare: compiti nuove, soluzioni nuove

1. La coppia non basta a se stessa: la consapevolezza della propria ininterrotta responsabilità educativa; l'equilibrio nel rapporto tenerezza e correzione; la cura della convivialità quotidiana.

2. Una riflessione che parte dall’Amoris Laetitia (Cap 5°) e dalle esperienze di accoglienza.

3. L’accoglienza di un “altro estraneo” nasce dal senso di responsabilità verso la sfida educativa, dall’ampiezza e dalla paziente attesa dell’esperienza educativa.

7. La famiglia in dialogo con l’esterno

1. Cresce la famiglia cambiano i rapporti con i nonni, le agenzie educative, con diversi valori e prospettive.

2. Quale testimonianza e impegno della famiglia in sé.

3. Lo stile di vita accogliente (Amoris Laetitia e lettera del Cardinale) che una famiglia vive diventa di per sé fermento della comunità.