Dalla nascita di Mosè al Roveto Ardente, dalle Piaghe d’Egitto alla Pasqua al Passaggio del Mar Rosso: se è vero che la Bibbia è il grande codice della cultura occidentale, lo studio dell’arte, della musica e della letteratura espresse da questa parte del mondo non può prescindere dalla conoscenza delle Scritture.

Su queste basi Sissa Caccia Dominioni (storica dell’arte, docente e consulente presso Istituzioni museali) e don Matteo Crimella (dottore in Scienze Bibliche, docente di Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale) terranno per il terzo anno consecutivo alla Fondazione Culturale Ambrosianeum (via delle Ore 3, Milano), il corso “Bibbia e arte”, in programma tutti i martedì dalle 18 alle 19, dal 31 gennaio al 28 febbraio. Dopo l’esame della Genesi affrontato negli anni scorsi, nel 2017 si parlerà dell’Esodo: in un’ora di tempo, affrontate le principali questioni esegetico-teologiche del testo biblico, si studieranno dipinti di epoche diverse ispirati ai singoli temi, inquadrati storicamente e illustrati nei loro dettagli artistici.

Ecco il programma:

Martedi 31 gennaio: La nascita di Mosè (Es 2,1-25)

Martedi 7 febbraio: Mosè al roveto ardente (Es 3,1-22)

Martedi 14 febbraio: Le piaghe d’Egitto (Es 7-11)

Martedi 21 febbraio: La Pasqua (Es 12,1-28)

Martedi 28 febbraio: Il passaggio del Mar Rosso (Es 14,1-31)

Quota di iscrizione 50 euro, iscrizioni entro e non oltre lunedì 23 gennaio.

Info e iscrizioni: tel.02.86464053; info@ambrosianeum.org; www.ambrosianeum.org