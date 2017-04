Giovedì 4 maggio, alle 21, presso il Centro culturale Rosetum di Milano (via Pisanello 1), in preparazione alle Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni è in programma la presentazione del volume Custodi dello stupore. La Vita Consacrata: Vangelo, profezia e speranza (Glossa Editrice).

Alla serata, patrocinata dalla Diocesi, intervengono il curatore monsignor Paolo Martinelli (Vescovo ausiliare e Vicario episcopale per la Vita consacrata maschile), la dottoressa Claudia Ciotti (direttrice del Cdv), monsignor Luigi Stucchi (Vescovo ausiliare e Vicario episcopale per la Vita consacrata femminile). Modera padre Marco Finco, direttore del Rosetum.

Il volume raccoglie le relazioni tenute nelle diverse giornate di studio che hanno accompagnato l’Anno della Vita Consacrata (29 novembre 2014 - 2 febbraio 2016), promosse dall’Arcidiocesi di Milano e dalla Conferenza Episcopale Lombarda, in collaborazione con il Centro Studi di Spiritualità della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e gli organismi di comunione della vita consacrata (Cism-Usmi-Ciis).

I diversi autori discutono sulla situazione della Vita consacrata oggi, considerando i cambiamenti epocali in atto dal punto di vista culturale, sociale e antropologico. Il quadro che ne emerge mostra la necessità di scelte coraggiose. La Vita consacrata ritrova autenticità quando non teme la storia e assume le sfide del tempo presente come ingredienti della propria esperienza spirituale, mostrando i tratti dell’uomo nuovo rinato nel battesimo. Abbandonata ogni sterile autoreferenza, la Vita consacrata è chiamata a una fattiva immanenza nel popolo di Dio. A sua volta la comunità cristiana deve riconoscere l’essenzialità di questo carisma peculiare alla vita e alla missione della Chiesa. In questo modo la Vita consacrata, fedele al Vangelo di Cristo, sarà capace di profezia, sostenendo i fratelli e le sorelle nella perseveranza, anche nel tempo della “cultura del provvisorio”; sarà segno della pienezza escatologica a cui tutti sono chiamati, mostrando la capacità straordinaria della sequela di Cristo di umanizzare la vita.