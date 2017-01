In occasione della Giornata della Memoria in ricordo delle vittime della Shoah, che ricorre il 27 gennaio, martedì 24 gennaio, alle 21, presso il Centro Pime di via Mosè Bianchi 94 a Milano, il Pime di Milano, in collaborazione con Gariwo, la foresta dei Giusti, organizza una serata di approfondimento e riflessione, allargando lo sguardo al dramma di migliaia di profughi che hanno perso la vita o che subiscono terribili violenze e torture, lungo le vie di fuga da Paesi in guerra, regimi liberticidi o condizioni di miseria estrema. In mezzo all’abisso del Male, tuttavia, è sempre possibile rintracciare figure di Giusti e gesti di Bene, capaci di generare percorsi di perdono e riconciliazione, in bilico tra passato e futuro. Questi gli interventi.

Dalla Shoah ai Giusti dei nostri tempi: Gabriele Nissim (storico e saggista, ha fondato e presiede “Gariwo, la foresta dei Giusti”, nata a Milano nel 2001; instancabile nel cercare nel mondo i “Giusti” non solo della Shoah, ma di tutti i genocidi, promotore della Giornata europea dei Giusti il 6 marzo, ha scritto numerosi libri, tra i quali La bontà insensata e Lettera a Hitler (Mondadori); nel 2014 è stato insignito dell’Ambrogino d’Oro).

L’angelo dei profughi: padre Mussie Zerai (eritreo, lui stesso profugo e richiedente asilo, è fondatore e presidente dell’associazione Habeshia, con la quale è in prima linea nel salvare, accogliere e accompagnare migranti e vittime di traffico di esseri umani, in particolare eritrei che fuggono da una dittatura feroce; è stato candidato al Premio Nobel per la Pace nel 2015).

Noi, filantropi del Mediterraneo: Regina Catrambone (fondatrice col marito Christopher di Moas, organizzazione internazionale di ricerca e soccorso in mare, nata nel 2014 in seguito all’ennesima tragedia umana avvenuta nel Mediterraneo; opera con due navi - Phoenix e Responder - droni ed equipaggi specializzati e in poco più di due anni e mezzo ha salvato oltre 33 mila uomini, donne e bambini nei Mari Egeo e Mediterraneo).